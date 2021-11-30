Повалені дерева, зірвані покрівлі: Києвом пронісся ураган (фото)

Рятувальники показали наслідки ураганного вітру в Києві

Рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» прибрали чотири локації від наслідків сильного вітру. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Станом на 16:00 годину 30 листопада оперативні підрозділи «Київської служби порятунку» здійснили чотири виїзди для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із сильними поривами вітру, що накрили столицю.

За допомогою спецтехніки рятувальники прибрали:

дерево, що впало на автомобіль та проїжджу частину на бульварі Верховної Ради, 16 (виїзд відбувся о 4 годині ранку);

лист покрівлі, що зірвався з даху дитячого садка на вулиці Ігоря Турчина, 11 (роботи виконували з 10:30);

надірваний піддашок на балконі, що звисав над припаркованими автівками на Харківському шосе, 150/15 (роботи з демонтажу тривали від 11:00 до 12:00);

дерево, що впало на авто на Великій Окружній дорозі, 1 (завершили роботи о 15:00).

Як повідомлялося, до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

У вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

30 листопада в Києві та столичному регіоні пориви вітру сягають 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Наслідками негоди стали повалені дерева та відірвані елементи покрівель. Столичні служби в оперативному режимі долають наслідки сильних вітрів. Зокрема, у ніч на 30 листопада з будинку на вул. Григоренка, 39В у Дарницькому районі столиці ураганний вітер зірвав утеплювач.

Станом на ранок 30 листопада на Київщині без світла залишилися 29 населених пунктів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2..+3 градусів. «Якісь серйозні опади – навряд», – прогнозує вона.

Читайте також: