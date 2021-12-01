У Києві відкриваються пункти обігріву (адреси)

У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю

Тимчасові пункти обігріву працюватимуть з 1 грудня 2021 року по 1 квітня 2022 року

З 1 грудня у Києві розпочинають роботу тимчасові пункти обігріву. Зокрема, такі пункти вже відкрилися в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Деснянської районної в місті Києві держадміністрації.

Тимчасові пункти обігріву працюватимуть з 1 грудня 2021 року по 1 квітня 2022 року.

Тимчасові пункти обігріву функціонує у робочі дні за адресою:

вул. Беретті, 18, Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району з 9:00 до 18:00;

вул. Каштанова, 8-Г, ЖЕД № 308, з 8:00 до 17:00;

вул. Кіото, 11, ЖЕД № 301, 8:00 до 17:00.

В період погіршення погодних умов, зокрема, при різкому зниженні температури повітря, пункт обігріву працюватиме цілодобово.

Всі, хто потребує допомоги (в тому числі безхатченки), мають можливість перепочити, зігрітися, випити гарячого чаю та, за необхідності, отримати теплий одяг.

«Шановні мешканці Деснянського району! У разі виявлення осіб, яким необхідна вказана допомога, підкажіть адресу пункту, бо люди, задля яких власне й відкриті такі пункти обігріву, просто не мають можливості прочитати про їх розташування в інтернеті, на телебаченні. Не будьте байдужими до тих, хто поряд і потребує нашої допомоги!» – закликають посадовці Деснянської РДА.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня в Києві засніжило. За прогнозом синоптиків, вдень у столиці теж очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 1-3° тепла.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

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