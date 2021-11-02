У Києві відкрився другий садочок із сонячними панелями на даху (фото)

У 2019 році садочок забрали в орендарів і повернули місту

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після реконструкції дитячий садок №741 на проспекті Миколи Бажана, 7Є в Дарницькому районі міста. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Садочок на проспекті Миколи Бажана був введений в експлуатацію у 1985 році. Через 10 років заклад освіти закрили, а його приміщення передали в оренду. В 2019 році ми повернули садок місту, вирішили здійснити реконструкцію і відновити його роботу. Розпочали повне оновлення рік тому – у березні 2020 року. Тепер це – ще один сучасний столичний садочок, яким можна пишатися, вже 34-й із збудованих чи повністю реконструйованих дитсадків протягом останніх років у столиці», – сказав Кличко.

У закладі дошкільної освіти здійснили зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, встановили обладнання індивідуального теплопункту, вентиляційних камер, облаштували харчоблок, пральні. Повністю оновили системи внутрішнього водопостачання, каналізації, електроосвітлення. Встановили сантехнічні прилади та електрообладнання. Змонтували системи вентиляції і кондиціювання, зовнішнього освітлення, протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, відеоспостереження.

Також було придбано всі необхідні меблі та устаткування для груп, приміщень для музичних і фізкультурних ігор та занять. Здійснено благоустрій території, озеленення, змонтовано тіньові навіси і обладнання дитячих майданчиків.

Садок – енергоощадний, адже має сонячні панелі на даху. Тож частково самостійно покриватиме потреби в енергоспоживанні, особливо під час аварійних відключень. Це другий садок у столиці з такими можливостями.

Також дошкільний заклад має теплу підлогу у групах на першому поверсі.

У будівлі, окрім дитячих кімнат, також є музична та спортивна зали, сенсорна кімната, кімната ручної праці, ігротека, комп’ютерна кімната. Буде зручним заклад і для маломобільних груп: має пандус на вході та пристінні поручні.

Новий садок також має сучасну систему доступу: диспетчерський пункт, систему відеоспостереження та електронний контроль доступу на територію.

На території дитячого садка є 12 дитячих ігрових майданчиків, один з яких має обладнання для дітей з особливими потребами, спортивний майданчик із футбольним полем та біговою доріжкою, малий спортивний майданчик, автомістечко, внутрішній двір із літнім театром та сценою.

Заклад розрахований на 12 груп – 220 місць – та розпочне свою роботу вже за тиждень.

Нагадаємо, тільки цього року в Києві відкрили два повністю оновлених садочки: в Оболонському і Дарницькому районах. А до кінця року планують відкрити ще 2 дитсадки у Святошинському районі міста. Також цього року завершили прибудову до однієї зі шкіл столиці та продовжують надбудову додаткового поверху до іще однієї школи в Голосіївському районі.