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    Пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб

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    Над ліквідацією пожежі працювали 20 рятувальників - Пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб
    Над ліквідацією пожежі працювали 20 рятувальників
    фото: ДСНС

    Причину виникнення пожежі в дитсадку встановлюватимуть правоохоронні органи

    Столичні рятувальники ліквідували загорання в дитячому садочку на вул. Теремківській, 9 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби 4 листопада о 10:37.

    По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на першому поверсі сталося загоряння в електрощитовій.

    О 10:54 загоряння було успішно ліквідовано.

    До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включно з дітьми та персоналом.

    На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Раніше ЗМІ повідомили про пожежу у дитячому садочку №726.

    3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники дитячий садок
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    Пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб