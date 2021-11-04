Пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб
Причину виникнення пожежі в дитсадку встановлюватимуть правоохоронні органи
Столичні рятувальники ліквідували загорання в дитячому садочку на вул. Теремківській, 9 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про займання надійшла до рятувальної служби 4 листопада о 10:37.
По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на першому поверсі сталося загоряння в електрощитовій.
О 10:54 загоряння було успішно ліквідовано.
До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включно з дітьми та персоналом.
На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше ЗМІ повідомили про пожежу у дитячому садочку №726.
3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.