Пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб

Причину виникнення пожежі в дитсадку встановлюватимуть правоохоронні органи

Столичні рятувальники ліквідували загорання в дитячому садочку на вул. Теремківській, 9 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби 4 листопада о 10:37.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на першому поверсі сталося загоряння в електрощитовій.

О 10:54 загоряння було успішно ліквідовано.

До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включно з дітьми та персоналом.

На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше ЗМІ повідомили про пожежу у дитячому садочку №726.

3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.