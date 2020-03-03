Людей з авто, що впало в Русанівський канал, врятував прокурор Київщини (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурор Київської області Казбек Тедеєв врятував людей з автівки, що злетіла в канал

ДСНС номінує Казбека Тедеєва на звання Героя-рятувальника року

Людей з автомобіля, який 29 лютого вилетів з дороги в Русанівський канал, витягнув прокурор Київської області Казбек Тедеєв. Нині він на лікарняному із запаленням легень.

Казбек Тедеєв, який є троюрідним братом чемпіона світу з вільної боротьби Ельбруса Тедеєва, увечері 29 лютого їхав автівкою та почув жіночий крик. Він зупинився і побіг до води. Спершу він витягнув з автівки жінку, а потім чоловіка, повідомляє ТСН.

Про наслідки для свого здоров'я, каже Тедеєв, навіть і не думав. Нині він зізнається, що від шоку та холоду навіть не запам’ятав обличчя тих, кому врятував життя.

«Це не є героїчним вчинком. Я так думаю, що це вчинок нормальної людини... Бив руками і після того я просто натиснув на скло і таким чином воно під вагою мого тіла зламалося», - ділиться спогадами Казбек Тедеєв.

Чоловік і жінка, що опинились у воді від госпіталізації відмовились і заборонили поліції називати їхні імена.

У ДСНС розповідають, що ніхто зі свідків на місце події рятувальників не викликав. Про ДТП вони дізналися від «швидкої».

І рятувальникам, які прибули на місце, залишалося лише дістали машину з води. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що рятівника номінують на звання Героя року. «Ми будемо подавати на участь в акції Герой-рятувальник року, підсумки якої будуть підбиватися у вересні, напередодні Дня рятувальника», - кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, у Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

Згодом у мережі з'явилося відео аварії в Києві, де автомобіль на швидкості вилетів з дороги в Русанівський канал.