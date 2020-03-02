На Печерську п’яний водій скоїв дві ДТП і заснув за кермом (фото)



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Автомобіль Chevrolet було евакуйовано на штрафмайданчик Фото: Патрульна поліція Києва

Результат пригод водія з ознаками сп'яніння - п’ять адмінпротоколів за ніч

1 березня патрульні отримали поспіль два виклики з приводу дорожньо-транспортних пригод на різних вулицях в Печерському районі Києва. Водій Chevrolet після скоєння аварій залишав місце пригоди, але далеко від’їхати не зміг.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні виявили кермувальника неподалік місця другого зіткнення, він заснув в салоні за кермом.

Водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння та погодився пройти огляд на місці, результат — 2,04 проміле.

За підсумком своїх нічних пригод чоловік отримав цілих п’ять протоколів. По два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ще один за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Автомобіль Chevrolet було тимчасово затримано на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, днями сталася велика ДТП на проспекті Перемоги у Києві, в результаті якої пошкоджень зазнали шість автомобілів. Винуватцем аварії був водій автомобіля Rover. Кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1,60 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 8 разів.

2 березня на Бориспільському шосе в Києві у ДТП потрапила навантажена фура: DAF з'їхав з дороги, зніс близько десяти метрів відбійника і врізався в стовп. У водія було виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові, що в десять разів перевищує норму.