П’яний чоловік влаштував стрілянину на Троєщині: деталі інциденту

Прилад «Драгер» зафіксував у крові правопорушника 1,14 проміле алкоголю

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 39-річного киянина, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував дівчині та влаштував стрілянину в повітря після зауваження перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи підпитку, помітив біля проїжджої частини дівчину та запропонував її підвезти. Отримавши відмову, чоловік вийшов з машини й почав погрожувати їй фізичною розправою.

За незнайомку заступилися небайдужі перехожі. У відповідь на їхні зауваження зловмисник дістав пістолет та здійснив постріл у повітря. Один із свідків події одразу зателефонував на спецлінію 102.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад «Драгер» зафіксував у крові керманича 1,14 проміле алкоголю, що у понад п'ять разів перевищує допустиму норму.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва нетверезий чоловік відкрив вогонь з вікна власної квартири просто у двір житлового будинку. Його затримали спецпризначенці. Як з'ясувалося, п'яний киянин вирішив «розважитися» й щонайменше п'ять разів вистрілив із пістолета в бік подвір'я. Кулі ні в кого не влучили, і ніхто з перехожих чи сусідів не постраждав.

Також поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району. Подія сталася на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова. За даними слідства, того вечора 42-річний чоловік розпивав із супутницею алкогольні напої. У подальшому між ним та 35-річним місцевим мешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік потерпілого.