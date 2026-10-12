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Біля Байкового кладовища у Києві запрацює ритуальний ярмарок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля Байкового кладовища у Києві запрацює ритуальний ярмарок
Торговельний майданчик облаштують на вул. Байковій, 1
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

На ярмарку можна придбати квіти та товари ритуального призначення

Відзавтра, з 13 жовтня, поблизу Байкового кладовища у Голосіївському районі розпочне роботу сезонний ярмарок. Кияни зможуть придбати там квіти та товари ритуального призначення. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, інформує «Главком».

Торговельний майданчик облаштують на вул. Байковій, 1. Його організацією займається комунальне підприємство «Світоч» разом із місцевими підприємцями.

Оскільки Байкове кладовище є пам’яткою історії національного значення, розміщення ярмарку та вигляд торговельних місць додатково погодили з Департаментом охорони культурної спадщини, Департаментом територіального контролю та Голосіївською РДА, аби не порушувати облик меморіального некрополя. 

Нагадаємо, у Києві відбулися перевірки сезонних продуктових ярмарків, за результатами яких на частину продавців склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі. 

Теги: Київ ярмарок кладовище

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