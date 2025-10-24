У Києві водій Lamborghini вразив недолугим паркуванням (фото)

У відомстві показати фото, як саме припаркувався водій Lamborghini

Авто, яке коштує щонайменше чверть мільйона доларів, неправильно припаркували в Печерському районі

У Києві евакуювали дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його власник припаркувався в забороненому місці. Про це пише «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю КМДА.

У Департаменті розповіли, що водій автомобіля, який коштує щонайменше $250 тис. залишив його не лише на велодоріжці, але й на зеленій зоні, де паркування заборонене.

«Майстер-клас з антипаркування в Печерському районі продемонстрував водій кросовера. Інспектори з паркування не оцінили такий «креативний підхід» – склали адмінпротокол та тимчасово затримали автівку на штрафмайданчик», – розповіли в Департаменті територіального контролю КМДА. Цей інцидент стався в Печерському районі Києва.

Також у відомстві показати фото, як саме припаркувався водій Lamborghini та як здійснювалася евакуація дорогого авто.

фото: Департамент територіального контролю КМДА

фото: Департамент територіального контролю КМДА

фото: Департамент територіального контролю КМДА

«Нагадаємо, що порушення правил паркування тягне за собою адміністративну відповідальність. Наступного разу радимо обирати не велосмугу чи зелену зону, а паркомісце», – додали у відомстві.

