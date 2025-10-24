У Києві водій Lamborghini вразив недолугим паркуванням (фото)
Авто, яке коштує щонайменше чверть мільйона доларів, неправильно припаркували в Печерському районі
У Києві евакуювали дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його власник припаркувався в забороненому місці. Про це пише «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю КМДА.
У Департаменті розповіли, що водій автомобіля, який коштує щонайменше $250 тис. залишив його не лише на велодоріжці, але й на зеленій зоні, де паркування заборонене.
«Майстер-клас з антипаркування в Печерському районі продемонстрував водій кросовера. Інспектори з паркування не оцінили такий «креативний підхід» – склали адмінпротокол та тимчасово затримали автівку на штрафмайданчик», – розповіли в Департаменті територіального контролю КМДА. Цей інцидент стався в Печерському районі Києва.
Також у відомстві показати фото, як саме припаркувався водій Lamborghini та як здійснювалася евакуація дорогого авто.
«Нагадаємо, що порушення правил паркування тягне за собою адміністративну відповідальність. Наступного разу радимо обирати не велосмугу чи зелену зону, а паркомісце», – додали у відомстві.
