Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад

Додаткові рейси, які зазвичай допомагають розвантажити місто у пікові години по буднях, скасовуються

У перші дні 2026 року київська кільцева електричка перейде на святковий режим роботи. Пасажирів попереджають про скасування додаткових рейсів та збільшення інтервалів руху. Про це повідомляє команда Kyiv City Express, інформує «Главком».

Це означає, що інтервал руху між поїздами становитиме одну годину. Додаткові рейси, які зазвичай допомагають розвантажити місто у пікові години по буднях, у ці дні скасовуються.

Які саме рейси не курсуватимуть:

Через Почайну (маршрут Святошин – Дарниця – Святошин): ранкові А03, А05, А07, А09 та вечірні А17, А19.

Через Вокзальну (маршрут Святошин – Дарниця – Святошин): ранкові Б03, Б05, Б07, Б09 та вечірні Б17, Б19.

Пасажирам радять бути уважними та заздалегідь планувати поїздки. Оновлений святковий розклад з’явиться на офіційному сайті Kyiv City Express увечері 31 грудня.

Нагадаємо, Київська міська електричка тимчасово змінила колії висадки та посадки пасажирів на кількох станціях. Зміни триватимуть до 30 грудня.

Також київська міська електричка запускає тестові шатли Дарниця – Видубичі та зворотно, це дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. В години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які їздитимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.