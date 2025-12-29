Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році
фото: Дмитро Перов/Facebook

На заводі Гретера і Криванека був побудований бронепотяг «Вільна Україна»

У Києві розпочався демонтаж цеху № 5 Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»). Ця будівля є фактичною колискою підприємства, з якої понад 140 років тому почалася історія промислової Шулявки. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».

Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році. Чех Йосип Криванек та швейцарець Яків Гретер заснували тут «Київський чавуноливарний і механічний завод».

Демонтаж цеху №5 Першого київського машинобудівного заводу
Демонтаж цеху №5 Першого київського машинобудівного заводу
фото: Дмитро Перов

Спочатку на цьому заводі виробляли парові машини – надалі устаткування для цукрової промисловості. Перед початком Першої світової війни тут  було налагоджено виробництво озброєння. Зокрема, саме на заводі Гретера і Криванека був побудований бронепотяг «Вільна Україна».

До 1915 року завод став одним із найбільших підприємств в російській імперії. У 1922 році завод націоналізувала радянська влада. З того часу і до 2018 він носить назву «Більшовик».

Знесення цеху № 5 пов’язане з будівництвом нової транспортної розв’язки біля станції метро «Шулявська». Концепція, розроблена у 2017 році, передбачає повний демонтаж споруди для спорудження естакади. 

Інженер Віктор Петрук пропонував проєкт розв'язки, який дозволяв зберегти історичний цех і був дешевшим у реалізації, проте міська влада його відхилила, зазначив активіст. 

У 2023 році на демонтаж планували витратити 91 млн грн, але торги було скасовано через порушення антимонопольного законодавства. Цього року вартість робіт зросла вже до 121 млн грн.

Цех №5 Першого київського машинобудівного заводу
Цех №5 Першого київського машинобудівного заводу
фото: Дмитро Перов

«Те, що не вдалося здійснити Люфтваффе і російським ракетам — нині відбувається з ініціативи міської влади. Один з найбільших і найстаріших оборонних заводів Києва зносять заради будівництва чергової розв’язки», – зазначає активіст.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у 2021 році, ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці. Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру.

 Наприкінці лютого 2021 року Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

Читайте також:

Теги: Київ демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року
1 грудня, 20:25
Наслідки атаки на Київ 29 листопада
Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла
2 грудня, 09:15
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 21:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
8 грудня, 23:12
Спортсмену загрожує до восьми років позбавлення волі
У центрі Києва боєць ММА побив перехожого 
5 грудня, 16:54
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 11:39
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 грудня
19 грудня, 14:29
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
27 грудня, 23:16
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
28 грудня, 09:35

Новини

На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua