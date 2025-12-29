На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)

Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році

На заводі Гретера і Криванека був побудований бронепотяг «Вільна Україна»

У Києві розпочався демонтаж цеху № 5 Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»). Ця будівля є фактичною колискою підприємства, з якої понад 140 років тому почалася історія промислової Шулявки. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».

Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році. Чех Йосип Криванек та швейцарець Яків Гретер заснували тут «Київський чавуноливарний і механічний завод».

Демонтаж цеху №5 Першого київського машинобудівного заводу фото: Дмитро Перов

Спочатку на цьому заводі виробляли парові машини – надалі устаткування для цукрової промисловості. Перед початком Першої світової війни тут було налагоджено виробництво озброєння. Зокрема, саме на заводі Гретера і Криванека був побудований бронепотяг «Вільна Україна».

До 1915 року завод став одним із найбільших підприємств в російській імперії. У 1922 році завод націоналізувала радянська влада. З того часу і до 2018 він носить назву «Більшовик».

Знесення цеху № 5 пов’язане з будівництвом нової транспортної розв’язки біля станції метро «Шулявська». Концепція, розроблена у 2017 році, передбачає повний демонтаж споруди для спорудження естакади.

Інженер Віктор Петрук пропонував проєкт розв'язки, який дозволяв зберегти історичний цех і був дешевшим у реалізації, проте міська влада його відхилила, зазначив активіст.

У 2023 році на демонтаж планували витратити 91 млн грн, але торги було скасовано через порушення антимонопольного законодавства. Цього року вартість робіт зросла вже до 121 млн грн.

Цех №5 Першого київського машинобудівного заводу фото: Дмитро Перов

«Те, що не вдалося здійснити Люфтваффе і російським ракетам — нині відбувається з ініціативи міської влади. Один з найбільших і найстаріших оборонних заводів Києва зносять заради будівництва чергової розв’язки», – зазначає активіст.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у 2021 році, ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці. Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру.

Наприкінці лютого 2021 року Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».