Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 30 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 30 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
  • 3.2 черга – без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та 23:30 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 30 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атак РФ є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях
Міненерго повідомило про знеструмлення в чотирьох областях
20 грудня, 11:09
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
20 грудня, 00:31
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 23:02

Новини

Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua