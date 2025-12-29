Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 30 грудня, на правому березі Києва діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 30 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 3.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 5.1 черга – без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року фото 2

ДТЕК наголошує, що на лівому березі столиці продовжують діяти екстрені відключення світла.

Нагадаємо, завтра, 30 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в більшості областей відключення світла тривають до 16 годин на добу
«Укренерго» повідомило, скільки часу займе відновлення енергосистеми після обстрілу
6 грудня, 21:50
Після атаки РФ є відключення світла у декількох областях
Після атаки РФ є відключення світла у декількох областях
1 грудня, 10:58
На місці події поліція знайшла ніж, яким затриманий погрожував перехожим
Затримано киянина, який кидався на перехожих з ножем і зламав руку потерпілому
2 грудня, 08:46
За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)
2 грудня, 11:29
Житло має невисоку ціну, але потребує ремонту і коштів на необхідні меблі та техніку
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)
10 грудня, 09:10
«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
12 грудня, 13:21

Новини

Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua