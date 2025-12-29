У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході

ДТП сталася 29 грудня близько 13:00 на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри

Внаслідок отриманих травм пенсіонерка загинула на місці пригоди

У Києві поліція затримала водія позашляховика, який скоїв смертельний наїзд на літню жінку. Трагедія сталася сьогодні вдень, 29 грудня, на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

За даними поліції, аварія сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри у Святошинському районі столиці.

За попередньою інформацією, 48-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee, виїжджаючи з прилеглої території та повертаючи ліворуч, наїхав на жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

«Внаслідок отриманих травм пенсіонерка загинула на місці пригоди. Правоохоронці затримали керманича у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він був тверезим», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, у селі Галайки Тетіївської громаді на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода аварія за участі легковика та пішохода. Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на пішохода, який рухався в зустрічному напрямку на одній з центральних доріг. Внаслідок ДТП 31-річного потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.