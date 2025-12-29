Головна Київ Новини
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Раніше судимий за розбещення неповнолітньої особи таксист свою провину заперечує
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Таксист помітив на вулиці шестирічну дівчинку, яка йшла без супроводу дорослих

Суд виніс вирок 39-річному мешканцю Фастівського району, який намагався викрасти маленьку дівчинку прямо посеред вулиці. Зловмисник, який раніше вже був судимий за розбещення неповнолітніх, проведе за ґратами понад три роки. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує «Главком».

Подія сталася у квітні цього року в одному з сіл Фастівщини. За даними слідства, таксист помітив на вулиці шестирічну дівчинку, яка йшла без супроводу дорослих.

«Чоловік зупинився, схопив дитину та силоміць затягнув до салону авто. Щоб дівчинка не змогла покликати на допомогу, він закрив їй рот рукою. Дитині вдалося вирватися з автомобіля та втекти», – йдеться у повідомленні. 

За результатами судового розгляду чоловіка засуджено до трьох років чотирьох місяців позбавлення волі – максимального покарання, передбаченого законом за закінчений замах на незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої дитини, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Як зазначили у прокуратурі, раніше судимий за розбещення неповнолітньої особи таксист свою провину заперечує. 

Прокуратура наполягала на реальному строку ув’язнення з огляду на тяжкість вчиненого та загрозу для життя і безпеки дитини.

Нагадаємо, правоохоронці на Київщині встановили та затримали усіх зловмисників, які викрали однорічну дитину за вигадані борги. 20 січня вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

