Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий
фото: скриншот з відео

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту

Сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї год., на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася ДТП. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпоста. Керманич пояснив: він їх не помітив.

Один потерпілий загинув на місці, другий – у «швидкій» по дорозі в лікарню. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

«На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту. Просимо врахувати дану інформацію при виборі маршруту. Також вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою», – наголошують поліцейські.

До слова, поліція Тернополя встановлює обставини інциденту, який стався ввечері 27 вересня в Тернополі, коли водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП.

