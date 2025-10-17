Суд зобов’язав комунальників ліквідувати сміттєзвалище в парку «Балка Проня»

Комунальне підприємство звозило у парк відходи будівництва, дорожні їжаки, бетонні блоки та інші відходи

У київському парку «Балка Проня» ліквідують сміттєзвалище, яке використовувалося для незаконного скидання відходів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов Солом’янської окружної прокуратури м.Києва та зобов’язано КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва» усунути порушення вимог природоохоронного законодавства, ліквідувавши несанкціоноване сміттєзвалище.

Сміттєзвалище в парку «Балка Проня» фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Йдеться про земельну ділянку комунальної власності по вулиці Кадетський Гай у Солом’янському районі Києва, яка використовувалася для незаконного скидання відходів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Відповідно до Детального плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього каскаду Совських ставків у Солом'янському районі Києва, ця територія за функціональним призначенням належить до території парку «Балка Проня».

Натомість комунальне підприємство звозило туди відходи будівництва, дорожні їжаки, бетонні блоки та інші відходи, що призвело до засмічення та забруднення ділянки.

У прокуратурі зазначили, що до суду вже скерований обвинувальний акт відносно керівника комунальної корпорації «Київавтодор» та екскерівника комунального підприємства ШЕУ Солом’янського району Києва через службову недбалість та забруднення цієї земельної ділянки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України), а також подано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди.

