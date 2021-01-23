Марина Порошенко контролюватиме реконструкцію реабілітаційного центру на Подолі

Нині на обліку в Центрі перебуває 154 особи з інвалідністю

Проєкт реконструкції центру був розроблений два роки тому, але роботи так і не розпочались

Лідер команди «Європейської солідарності» у Київській міській раді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко відвідала Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва. Виїзна робоча зустріч була обумовлена потребою реконструкції приміщень Центру, повідомляє сайт «Європейської солідарності».

Під час відвідин Центру

Заклад функціонує з 2008 року і обслуговує дітей та молодь з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років. Нині на обліку в Центрі перебуває 154 особи з інвалідністю, проте загальна потреба є значно більшою, адже в районі мешкає близько 13 тисяч людей з інвалідністю.

Проєкт реконструкції був розроблений ще два роки тому, загальна вартість – 70 мільйонів гривень. Проте через відсутність фінансування роботи так і не розпочалися. Цього року на реконструкцію Центру в бюджеті міста передбачено 40 мільйонів гривень.

Спільно з першим заступником голови Подільської райдержадміністрації Сергієм Коваленком та начальником управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації Світланою Бернадською Марина Порошенко обговорила перші необхідні кроки для початку робіт з реконструкції закладу та терміни проведення робіт.

«Ми будемо максимально сприяти, щоб такі соціальні об’єкти були в пріоритеті столиці, і на базі цього закладу було створено справді сучасний Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю», – наголосила Марина Порошенко.

Учора стало відомо про те, що лідер команди «Європейської солідарності» взяла участь в робочій зустрічі щодо розробки механізмів впровадження нової соціальної послуги для киян з інвалідністю – «Персональний асистент».