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    Марина Порошенко контролюватиме реконструкцію реабілітаційного центру на Подолі

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Нині на обліку в Центрі перебуває 154 особи з інвалідністю</p> - Марина Порошенко контролюватиме реконструкцію реабілітаційного центру на Подолі

    Нині на обліку в Центрі перебуває 154 особи з інвалідністю

    Фото: eurosolidarity.org

    Проєкт реконструкції центру був розроблений два роки тому, але роботи так і не розпочались

    Лідер команди «Європейської солідарності» у Київській міській раді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко відвідала Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва. Виїзна робоча зустріч була обумовлена потребою реконструкції приміщень Центру, повідомляє сайт «Європейської солідарності».

    Під час відвідин Центру

    Під час відвідин Центру

    Заклад функціонує з 2008 року і обслуговує дітей та молодь з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років. Нині на обліку в Центрі перебуває 154 особи з інвалідністю, проте загальна потреба є значно більшою, адже в районі мешкає близько 13 тисяч людей з інвалідністю.

    Проєкт реконструкції був розроблений ще два роки тому, загальна вартість – 70 мільйонів гривень. Проте через відсутність фінансування роботи так і не розпочалися. Цього року на реконструкцію Центру в бюджеті міста передбачено 40 мільйонів гривень.

    Спільно з першим заступником голови Подільської райдержадміністрації Сергієм Коваленком та начальником управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації Світланою Бернадською Марина Порошенко обговорила перші необхідні кроки для початку робіт з реконструкції закладу та терміни проведення робіт.

    «Ми будемо максимально сприяти, щоб такі соціальні об’єкти були в пріоритеті столиці, і на базі цього закладу було створено справді сучасний Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю», – наголосила Марина Порошенко.

    Учора стало відомо про те, що лідер команди «Європейської солідарності» взяла участь в робочій зустрічі щодо розробки механізмів впровадження нової соціальної послуги для киян з інвалідністю – «Персональний асистент».

    Теги: Європейська солідарність Київрада фінансування Марина Порошенко послуги населення молодь
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