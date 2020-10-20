Марина Порошенко відвідала інноваційний парк Unit City

«Такі інноваційні міста – це інвестиція в людський капітал, а значить – інвестиція в майбутнє країни»

Марина Порошенко, перший номер виборчого списку «Європейської Солідарності» до Київради, відвідала інноваційний парк Unit City та ознайомилася з його інфраструктурою – високотехнологічними лабораторіями, навчальними та офісними кластерами, поспілкувалася зі студентами школи підприємництва та резидентами містечка.

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«Всі ми прагнемо бачити Київ справді сучасною європейською столицею. Але це неможливо без якісної освіти та медицини, розвиненої інфраструктури, можливості для працевлаштування, реалізації кожного киянина, – наголосила Марина Порошенко. – Unit City – це місце для підтримки талантів, інновацій та сучасних технологій. Прекрасний майданчик для розвитку нашої молоді. Тут вони можуть постійно підвищувати рівень своїх знань, працювати в сучасних умовах, з використанням найновіших технологій і ставати більш конкурентними на ринку, вибудовувати мережу контактів, які допоможуть розвиватися як окремим працівникам, так і цілим компаніям».