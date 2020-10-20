Навушники TWS: майбутнє тренду і секрети музичної магії



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Повністю бездротові навушники, або TWS, швидко і впевнено завойовують ринок персонального аудіо.

З кожним роком у геометричній прогресії зростає не тільки кількість різноманітних варіантів для покупки, але також їх музичну якість. І якщо раніше пріоритет у виробництві Bluetooth-моделей належав найпопулярнішим у звичайних користувачів компаніям (Sony, Panasonic, Bose), то зараз майже кожен суто аудіофільский бренд (FiiO, Sennheiser, Noble Audio) теж створив власні TWS. Сьогодні ми подивимося на історію навушників без проводів, розберемося в застосовуваних технологіях, а потім поговоримо про розвиток тренду і його реальні перспективи. Що таке TWS? Чи дійсно вони скоро замінять дротяні навушники? Давайте з'ясовувати.

Історія навушників TrueWirelessStereo

Перші бездротові навушники були створені ще в 1975 році, але справжній прорив у розвитку технології передачі звуку через повітря стався в 1997 році з винаходом Bluetooth.

Першою TWS-моделлю стали Bragi Dash з краудфандингового сервісу Kickstarter. Вони були створені в 2014 році і мали непоганий звук, вологозахист, що дозволяло використовувати їх під час плавання, а також режим «прозорості». Але якщо в приміщенні вони відмінно синхронізувалися з джерелом, то на вулиці постійно втрачали сигнал і передавали музику з заїканням.

Вирішити цю проблему не вдавалося до 2016 року, коли на ринок тріумфально вийшли AppleAirPods. Ці навушники першими позбулися проблем з підтримкою конекту в будь-яких побутових умовах. Так що, незважаючи на досить високу ціну, саме ця легендарна модель стимулювала зростання популярності TWS.

Bluetooth-кодеки – чим відрізняються і які краще

Цифрові кодеки в Bluetooth-навушниках грають найважливішу роль, оскільки саме ці програмні алгоритми займаються перетворенням сигналу в аналоговий звук. Найпоширенішими на сьогодні є SBC, AAC, aptX, aptX HD і LDAC. Ми не будемо окремо зупинятися на базовому кодеку SBC, оскільки він присутній абсолютно у всіх пристроях з Блютуз. Відзначимо тільки, що він має найбільш низький бітрейт - до 320 кб / сек, що відповідає якості MP3.

Другим за популярністю є aptX від Qualcomm. Він може транслювати бітрейт до 352 кб / сек при частоті 44,1 кГц, йому характерні надійне з'єднання і досить низький фоновий шум. Удосконалена версія цього кодека - aptX HD - може похвалитися широким частотним діапазоном, бітрейтом до 576 кбіт / сек на 24 кГц і ще менш помітним рівнем фонових шумів. І хоча цей алгоритм вже здатний продемонструвати непогане співвідношення стабільності сигналу і краси звуку, його синхронізація буває не завжди бездоганна.

Спеціально створений для техніки Apple кодек AAC має складну психоакустичного схему, що враховує особливості сприйняття звуку людиною. Максимальний бітрейт – 264 кбіт / сек на частоті 44,1 кГц, так що Hi-Res якості чекати не варто, але враження від прослуховування все одно будуть дуже приємними. В цілому, за звучанням AAC можна зіставити з aptX, але тільки в тому випадку, якщо мова йде про роботу на яблучних пристроях. В аксесуарах на базі Android може підводити навіть стабільність з'єднання.

І, нарешті, єдиний кодек, який за характеристиками може передавати справжній lossless - LDAC від компанії Sony. Найвищий його бітрейт - 990 кбіт / сек на частоті 96 кГц. Такий результат можливий при виборі режиму пріоритету якості звуку. У LDAC є ще два режими роботи – «нормальний», який втілює баланс звуку і з'єднання, і режим пріоритету якості синхронізації, якщо для вас важливіше дзвінки. Бітрейт при цьому знижується до 660 і 330 кбіт / сек відповідно.

Робота над створенням нових кодеків, а також над удосконаленням вже існуючих триває безперервно. Тому сподіваємося, що найближчим часом вибирати між якістю звучання і надійністю конекту нам не доведеться.

Основні тенденції в розвитку TWS

Стрімке зростання популярності TWS стимулює не менше швидкі темпи розвитку технологій, що застосовуються для нових моделей. Виробники чуйно реагують на вимоги користувачів, і сучасні бездротові навушники стають все більш досконалими.

Головний тренд на сьогоднішній день – поява активного шумозаглушення ANC в TWS. Довгі роки це залишалося перевагою виключно повнорозмірних навушників, але тепер навіть крихітні вкладиші вміють відсікати будь фоновий шум, що є серйозним аргументом на їхню користь при виборі моделі для прогулянок.

До речі, компактність і комфорт посадки – найважливіші параметри, на які розробники звертають все більше уваги. Різноманітність форм тепер настільки широке, що знайти для себе зручну модель не викликає труднощів.

Ще одна актуальна тенденція - прагнення поліпшити якість звучання бездротових навушників. Все частіше aptX HD стає доступний не тільки в преміальному ціновому сегменті, але і в бюджетних моделях, чекаємо тільки LDAC. Також йде робота над підвищенням якості застосовуваних драйверів. Виробники експериментують з різними схемами випромінювачів, стали з'являтися арматурні і гібридні Bluetooth-моделі. Експерти аудіосалонів «Портатив» все частіше відзначають в своїх оглядах, що багато новинок TWS можуть сміливо конкурувати з дротовими навушниками. Схоже, незабаром стереотип про те, що повністю бездротові вкладиші мають недостатньо серйозний звуком, абсолютно зникне.

Зверніть увагу на черговий тренд – збільшення автономності. TWS-навушники зараз працюють від одного заряду вдвічі довше, ніж на старті свого шляху. Також зростає кількість можливих підзарядок в кейсі.

І в фіналі перерахуємо більш рідкісні і оригінальні, але дуже корисні технології, які стали застосовувати в повністю бездротових навушниках: «просторовий звук», «прозорий» режим, коли ви можете чути навколишній світ, автоматична пауза, що настроюється сенсорне управління, шумозаглушення мікрофонів, бездротова зарядка кейса.

Підсумки

Як бачите, навушники TWS стали настільки популярними цілком заслужено. Адже, погодьтеся, це дуже зручно - не плутатися в проводах, не піклуватися про їх міцності, управляти музикою без постійного контакту з плеєром або смартфоном. Сьогодні TWS вже здатні забезпечити не тільки комфорт, але і насолоди від улюблених композицій, поданих в чудовій якості, що робить їх кращим девайсом в портативному аудіо.