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    Новини

    У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)

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    Флагшток встановили&nbsp;на території меморіального комплексу &laquo;Національний музей історії України у Другій світовій війні&raquo; біля &laquo;Батьківщини-матері&raquo; - У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)
    Флагшток встановили на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері»
    Джерело: КМДА

    Український флагшток буде одним із найвищих у світі

    У Києві встановлено головний флагшток країни.

    Сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп разом з директором Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Сергієм Мартинчуком проінспектували, як виглядає флагшток, повідомляє пресслужба Департаменту.

    «Впевнений, що український флагшток займе почесне місце серед найвищих флагштоків світу», - зазначив Мартинчук.

    Як виглядає флагшток:

    • висота майже 90 метрів,
    • складається із 9 металевих опор,
    • розмір синьо-жовтого стяга складає 16 на 24 метри.

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    У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)
    У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)
    У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)
    У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)


    Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

    Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.

    Київ прапор День Незалежності КМДА
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