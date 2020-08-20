У Києві встановили флагшток для найбільшого прапора України (фото)
Український флагшток буде одним із найвищих у світі
У Києві встановлено головний флагшток країни.
Сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп разом з директором Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Сергієм Мартинчуком проінспектували, як виглядає флагшток, повідомляє пресслужба Департаменту.
«Впевнений, що український флагшток займе почесне місце серед найвищих флагштоків світу», - зазначив Мартинчук.
Як виглядає флагшток:
- висота майже 90 метрів,
- складається із 9 металевих опор,
- розмір синьо-жовтого стяга складає 16 на 24 метри.
Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».
Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.