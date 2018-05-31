МАУ підвищує розмір збору за роздруківку посадкового талона

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Розмір збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту зросте на 5 євро

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» повідомила про підвищення з 15 червня розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.

Також авіакомпанія проінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс. Відбудеться це з 1 серпня.

Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу з екрану гаджета.

Також мандрівники, які прибули в аеропорт «Бориспіль» заздалегідь, можуть зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Зробити це можна не пізніше ніж за 2 години до вильоту. У разі, якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, в кіосках він безкоштовно зможе роздрукувати талон.

Вперше плату за роздруківку посадкового талона в аеропорту МАУ ввела з 1 липня 2017 року для рейсів Київ-Рига і Рига-Київ. Початковий розмір нового збору становив 20 євро.

З 1 жовтня 2017 року збір був зменшений з 20 до 10 євро і поширений на всі внутрішні, а також міжнародні напрямки середньої дальності.

Наразі роздруківку посадкового талона в аеропорту не оплачують пасажири бізнес-класу всіх рейсів, мандрівники, які купили квитки преміум-економ-класу і економ-класу на далекомагістральні рейси, а також пасажири чартерних рейсів.

Як повідомлялося, МАУ з 1 липня 2018 року скасовує можливість перевезення наднормативного багажу для учасників програми лояльності Panorama Club рівня Classic.