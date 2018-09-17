МАУ відкриє три нові маршрути з Києва



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МАУ анонсувала нові маршрути

Нові рейси з'являться в період літньої навігації 2019 року

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» анонсувала відкриття трьох нових маршрутів з Києва зі вступом в силу літнього розкладу 2019 року.

31 березня 2019 року перевізник має намір запустити рейси Київ - Софія і Київ - Бухарест, а з 15 червня 2019 року - почати літати з Києва до турецького міста Ізмір.

Рейси до Софії і Бухареста будуть виконуватися щодня. На лінії в столицю Болгарії МАУ має намір задіяти регіональні літаки Embraer 145, а на маршруті в Бухарест - Boeing 737-800.

Зараз польоти на обох напрямках виконує «Роза Вітрів», а МАУ виступає в ролі маркетингового перевізника. Продаж квитків на рейси Київ - Софія і Київ - Бухарест «Рози Вітрів» ведеться до кінця березня 2019 року, що може свідчити про можливе припинення польотів після того, як на маршрути вийде МАУ.

Рейси до Ізміра МАУ має намір виконувати щодня на Boeing 737-800. Зараз дістатися з Києва на цей турецький курорт можна тільки з пересадкою.

Крім відкриття нових напрямків, в період літньої навігації 2019 року МАУ має намір збільшити частоту польотів між Києвом і Будапештом з одного до двох рейсів на день, а також посилити свою присутність у Дніпрі, почавши виконувати в Київ замість одного - три щоденні рейси.

Джерело: avianews.com