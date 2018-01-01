Мерія Києва виділить 1,23 млн грн на оплату комуналки сім’ям афганців

Вперше за багато років сім’ї афганців отримають компенсацію за комуналку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року мерія виділить 1,23 млн грн. матеріальної допомоги на сплату послуг ЖКГ для 100 сімей загиблих киян-афганців. Пор це він повідомив під час вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ю річницею виведення військ з Афганістану, передає прес-служба мера. «Сьогодні ми



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Вперше за багато років сім’ї афганців отримають компенсацію за комуналку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року мерія виділить 1,23 млн грн. матеріальної допомоги на сплату послуг ЖКГ для 100 сімей загиблих киян-афганців. Пор це він повідомив під час вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ю річницею виведення військ з Афганістану, передає прес-служба мера.

«Сьогодні ми зібралися тут, щоб подякувати живим та вшанувати пам’ять тих, хто поліг на афганській землі, в інших країнах світу, виконуючи військовий миротворчий обов’язок», - заявив Кличко.

Він нагадав, що через війну в Афганстані пройшли 160 тисяч українців, зокрема, 12,5 тисяч киян. Загинуло більше 3 тисяч наших співгромадян, в тому числі 126 киян.

Крім того, влада столиці вперше за багато років в рамках програми «Турбота» передбачила компенсацію на сплату житлово-комунальних послуг для сімей загиблих воїнів-афганців.

«У рамках програми «Турбота» на цей рік ми запланували 1,23 млн грн. на виділення матеріальної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг для 100 сімей загиблих киян-афганців. І це буде перша така виплата за останні роки», - відзначив мер.