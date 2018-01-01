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    Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації

    Громада Забір’я не хоче приєднуватися до Боярки
    Громада села Забір’я відмовляється приєднуватися до Боярської ОТГ. Тому сьогодні, 1 лютого, мешканці села приїхали до столиці під будівлю Київської обладміністрації, аби зустрітися з чиновниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». [GALLERY_BLOCK] Самі люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки
    • Сьогодні, 12:36
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    Люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки рeйдeрським захватом
    Фото: Главком
    Люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки рeйдeрським захватом

    Громада Забір’я не хоче приєднуватися до Боярки

    Громада села Забір’я відмовляється приєднуватися до Боярської ОТГ. Тому сьогодні, 1 лютого, мешканці села приїхали до столиці під будівлю Київської обладміністрації, аби зустрітися з чиновниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації
    Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації
    Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації
    Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації

    Самі люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки рeйдeрським захватом. Саме з таким месседжем люди прийшли до будівлі Київської ОДА і намагаються потрапити всередину. Вхід-вихід вони заблокували та вимагають зустрічі із чиновниками, бодай заступниками. Однак їм заявили на вході, що заступників наразі нeмає, В сeрeдину будівлі нe пускають, бо там ніби-то йдe ярмарок.

    Це протистояння триває щонайменше з минулого року. Так, 18 листопада 2017, в Будинку культури села Забір’я відбулося громадське обговорення щодо можливого об’єднання Боярки та села Забір’я в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка.

    Наприкінці зібрання було проведено голосування про «Прийняття пропозиції Боярської міської ради щодо добровільного об’єднання Боярської міської ради та Забірської сільської ради в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка» - 19 за об’єднання, 47 проти. Рішення не було прийнято.

    Але варто нагадати, що результати громадських обговорень носять рекомендаційний характер, а остаточне рішення залишається за Забірською сільською радою

    Відомо, що Боярка вже 2 роки займається питанням об’єднання в територіальну громаду. Пропозиції надсилалися Тарасівці, Віті Поштовій, Малютинці. Але дальше обговорень та круглих столів справа не дійшла.

    протест Київщина об'єднані територіальні громади громада
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