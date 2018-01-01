Мешканці села Забір’я пікетували під будівлею обладміністрації

Громада Забір’я не хоче приєднуватися до Боярки

Громада села Забір’я відмовляється приєднуватися до Боярської ОТГ. Тому сьогодні, 1 лютого, мешканці села приїхали до столиці під будівлю Київської обладміністрації, аби зустрітися з чиновниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». [GALLERY_BLOCK] Самі люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки



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Фото: Главком Люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки рeйдeрським захватом

Громада Забір’я не хоче приєднуватися до Боярки

Громада села Забір’я відмовляється приєднуватися до Боярської ОТГ. Тому сьогодні, 1 лютого, мешканці села приїхали до столиці під будівлю Київської обладміністрації, аби зустрітися з чиновниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Самі люди заявляють, що село Забір'я приєднують до Боярки рeйдeрським захватом. Саме з таким месседжем люди прийшли до будівлі Київської ОДА і намагаються потрапити всередину. Вхід-вихід вони заблокували та вимагають зустрічі із чиновниками, бодай заступниками. Однак їм заявили на вході, що заступників наразі нeмає, В сeрeдину будівлі нe пускають, бо там ніби-то йдe ярмарок.

Це протистояння триває щонайменше з минулого року. Так, 18 листопада 2017, в Будинку культури села Забір’я відбулося громадське обговорення щодо можливого об’єднання Боярки та села Забір’я в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка.

Наприкінці зібрання було проведено голосування про «Прийняття пропозиції Боярської міської ради щодо добровільного об’єднання Боярської міської ради та Забірської сільської ради в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка» - 19 за об’єднання, 47 проти. Рішення не було прийнято.

Але варто нагадати, що результати громадських обговорень носять рекомендаційний характер, а остаточне рішення залишається за Забірською сільською радою

Відомо, що Боярка вже 2 роки займається питанням об’єднання в територіальну громаду. Пропозиції надсилалися Тарасівці, Віті Поштовій, Малютинці. Але дальше обговорень та круглих столів справа не дійшла.