Європейська країна побудує 12 нових міст

Уряд Великої Британії каже, що робота над 12 новими містами в Англії розпочнеться до наступних виборів

Влада Великої Британії запланувала побудувати 12 міст нового покоління по всій країні, заявив прем'єр-міністр європейської країни Кір Стармер. Про це йдеться на сайті уряду країни.

«Сотні тисяч робітників і родин можуть жити у нових містах по всій Британії, оскільки прем’єр-міністр прокладає шлях до найбільшої програми будівництва будинків з післявоєнної ери (йдеться про закінчення Другої Світової війни, – «Главком»)», – йдеться у повідомленні.

За словами прем'єра, в результаті такого будівництва сотні тисяч робітників та сімей отримають вигоду.

Журналісти The Guardian уточнюють, що під будівництво нових міст розглядають понад 100 ділянок по всій Англії. У кожному із 12 населених пунктів планують звести щонайменше 10 тис. нових будинків. Біля локацій невдовзі з'являться поліклініки, школи, громадський транспорт.

Уряд пообіцяв приборкати бюрократичну тяганину та подолати екологічні заперечення для їх будівництва. Однак прем'єр-міністр не виключив, що деякі з нових міст, які, як очікується, будуть розташовані в районах з найбільшим попитом, можуть бути побудовані на місці «зелених», тобто лісових масивів, додавши, що міністри «намагатимуться захистити красу сільської місцевості».

Раніше у британському місті Вулер виявлено 176 бомб часів Другої світової війни під дитячим майданчиком.