Депозит замість метро на Виноградар. Верховний Суд поставив крапку в справі

Столична прокуратура встановила, що бюджетні гроші на будівництво метро були розміщені підрядником на депозитних рахунках

Підрядник, який замість будувництва метро на Виноградар поклав виділені гроші на депозит, тепер має сплатити 139 млн грн у бюджет Києва. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Мова про товариство, що мало будувати метро з Сирця на Виноградар, але замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Столична прокуратура встановила, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках і після цього ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути проценти в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації відсотки.

Підрядник, не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, оскаржив їх у Верховному Суді. Однак судова інстанція відмовила в задоволенні касаційної скарги товариства та залишила в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн.