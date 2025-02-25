Головна Київ Новини
search button user button menu button

Депозит замість метро на Виноградар. Верховний Суд поставив крапку в справі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депозит замість метро на Виноградар. Верховний Суд поставив крапку в справі
Справа розглядалась судами неодноразово
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Столична прокуратура встановила, що бюджетні гроші на будівництво метро були розміщені підрядником на депозитних рахунках

Підрядник, який замість будувництва метро на Виноградар поклав виділені гроші на депозит, тепер має сплатити 139 млн грн у бюджет Києва. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Мова про товариство, що мало будувати метро з Сирця на Виноградар, але замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Столична прокуратура встановила, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках і після цього ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути проценти в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації відсотки.

Підрядник, не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, оскаржив їх у Верховному Суді. Однак судова інстанція відмовила в задоволенні касаційної скарги товариства та залишила в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн. 

Читайте також:

Теги: прокуратура метро бюджет гроші будівництво прокурор Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мільярдер очолив Департамент ефективності державного управління США
Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву
20 лютого, 20:59
Газетний кіоск стояв під табличкою з адресою: Хрещатик, 17. Тепер лишилася лише табличка (фото зліва)
На Хрещатику зник останній кіоск із продажу преси
18 лютого, 16:53
Новий курорт у Львівській області займатиме площу 127 гектарів
У Карпатах будують новий гірськолижний курорт: що про нього відомо
16 лютого, 07:36
Порошенко заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день
«На кожен день». Порошенко заявив, що йому вручили 15 повісток до ДБР
12 лютого, 19:29
За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах
Вибух у будівлі ТЦК у Рівному. Спецслужби Росії дистанційно підірвали свого агента – СБУ
5 лютого, 14:19
Euroclear хоче дати у березні гроші для України
Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
5 лютого, 12:55
Вікторія Рожко понад місяць на вулиці збирала кошти для свого чоловіка-військового
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
30 сiчня, 10:45
За словами представників силової структури, 27-річна мешканка Житомира створила «організовану групу для виробництва порноконтенту»
У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію
29 сiчня, 12:01
Міністерка повідомила, що у загальній системі спецпенсій була встановлена планка у 23 тис. грн. – виплати вище цієї суми будуть обмежені
Спецпенсії для високопосадовців перерахують: заява Мінсоцполітики
27 сiчня, 18:33

Новини

Депозит замість метро на Виноградар. Верховний Суд поставив крапку в справі
Депозит замість метро на Виноградар. Верховний Суд поставив крапку в справі
У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)
У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)
На Оболоні затримано нетверезого водія, який вчинив ДТП із постраждалим
На Оболоні затримано нетверезого водія, який вчинив ДТП із постраждалим
У «Київавтодорі» вчергове проходять обшуки
У «Київавтодорі» вчергове проходять обшуки
Київрада підтримала петицію про збереження паркану Байкового кладовища
Київрада підтримала петицію про збереження паркану Байкового кладовища
Громадяни США влаштували пікет під своїм посольством у Києві (фото, відео)
Громадяни США влаштували пікет під своїм посольством у Києві (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
173K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
8002
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате
6271
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua