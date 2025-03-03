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Нова станція метро з пілоном і голими дівчатами. «Квартал 95» висміяв мера Києва (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нова станція метро з пілоном і голими дівчатами. «Квартал 95» висміяв мера Києва (відео)
Студія «Квартал 95» присвятила номер міському голові Києва Віталію Кличку
фото: glavcom.ua

Гумористи використали ситуацію зі стрипклубом у будинку столичного мера для свого концертного номеру

На концерті весняного «Єдиного Кварталу», який відбувся 1 березня у столичному палаці «Україна», Студія «Квартал 95» вчергове присвятила номер міському голові Києва Віталію Кличку. Про це повідомляє «Главком».

За сюжетом, до мера Києва, якого традиційно грає актор Євген Кошовий, приходить слідчий (Юрій Крапов) і запрошує Кличка стати свідком у справі  викриття борделю у одній із багатоповерхівок Києва у центрі столиці, мешканцем якої є і сам очільник столиці. Про цю реальну історію, яка спровокувала скандал, повідомляли правоохоронці та ЗМІ.  

«Ми розслідуємо злочин, Ви запрошуєтеся у якості свідка», – говорить «слідчий» Кошовому. 

«Злочин? У цьому сенсі я професійний свідок. Я навіть у себе в КМДА прохожу виключно в якості свідка. Типу, це все не я, це все вони... Класно я придумав?», – каже Кошовий-Кличко, одягнений у зручний домашній халат і капці. 

Слідчий цікавиться у Кошового, чому у будинку, де живе мер Києва, бомбосховище має вигляд стриптизклубу. «Це взагалі бомбосхожище, а по факту – це стрипклуб і бордель. Все, я його опечатую», – каже «правоохоронець».  

«Не треба нічого опечатувати. Як можна під час повномасштабного вторгнення опечатувати бомбосховище? Ти що? Розпечатуй швидко!», – наказує йому «мер» столиці. 

Слідчий відмовляється вірити, що бомбосховище може бути обладнане пілоном і не розуміє, чому там ходять оголені дівчата. 

«Це не пілон, це – труба центрального опалення, щоб людям було тепло. І дівчата оголені саме тому», – швидко знаходить відповідь Кошовий-мер. 

Оголені дівчата, які «випробовують поручні метро»
Оголені дівчата, які «випробовують поручні метро»
фото: glavcom.ua

Згодом «мер Києва» зізнається слідчому – все, що той бачить – насправді є прототипом метро на Виноградар. 

«Тобто такий вигляд матиме станція метро Виноградар?», – недовірливо перепитує слідчий. 

На що отримує відповідь: люди так довго чекають на цю станцію метро, що при відкритті це має бути прям «Вау!» тому тут шкіряні дивани, світломузика і барчик...

Кошовий-мер показує метро, яке має справити враження на киян
Кошовий-мер показує метро, яке має справити враження на киян
фото: glavcom.ua

«Перша станція метро з пілоном», – продовжує сумніватися слідчий. На що отримує відповідь, що це не пілон, а поручні метро, по яких дівчата лазять туди-сюди, перевіряючи їхню міцність. 

«Це буде перша станція метро, вхід до якої буде лише за знайомством і про неї краще нікому нічого не знати», – каже слідчий. 

«Чому? Це буде станція метро для всіх заможних киян і гостей столиці», – відповідає Кличко-Кошовий.

Нагадаємо, правоохоронці насправді викрили викрили діяльність нічного клубу посеред столиці, цей заклад підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київської області. За інформацією ЗМІ, нічний клуб «Тутсі» розташований у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.  Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти, отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. Як зазначається, у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду столиці з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради. Прокуратура домагалася стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці. 

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Теги: Євген Кошовий пілон відео бордель Квартал 95 злочин актор опалення метро Віталій Кличко

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