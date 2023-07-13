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До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
Наслідки падіння уламків дрона на багатоповерхівку в Києві
фото: Telegraf

Загиблих внаслідок атаки немає

У мережі з’явилося відео. який вигляд мала зруйнована сьогодні вночі квартира у ЖК «Славутич» в столиці до обстрілу. 

Після нічної атаки у приміщенні немає вікон, зруйнована частина стіни та потрощені меблі.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. 

Загиблих немає. 

До слова, триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Теги: Київ війна безпілотник

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