Допомога ЗСУ: Захід змістив акцент з надання зброї на її ремонт

Союзники стежать за тим, «щоб в українців було все необхідне»

Як повідомляє видання, під час українського контрнаступу потреба у ремонті західної техніки стала нагальною

Основні зусилля партнерів України змістилися від надання нових озброєнь до підтримки того, що Київ вже отримав, у робочому стані. Про це заявив заступник міністра оборони США із закупівель і постачання Вільям Лаплант в інтерв'ю Politico,

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Видання зазначає, що під час українського контрнаступу потреба у ремонті західної техніки є більш нагальною, ніж будь-коли за всю війну.

«Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми перекладаємо інструкції (з навчання та ремонту – «Главком»), нам доводиться робити набагато більше разом, тому країни-партнери приділятимуть цьому більше уваги», – зазначив Лаппант.

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Заступник міністра оборони США наголосив, що союзники стежать за тим, «щоб в українців було все необхідне», і вони «регулярно розмовляють» з колегами з Києва.

«Що ще їм потрібно? Чи є ще деталі, які ми можемо надіслати? Ми відстежуємо те, що називається коефіцієнтом готовності кожної з наданих систем, практично в режимі реального часу», – додав Лаплант.

Заступник міністра оборони США уточнив, «якщо запчастини потрібно поставити з іншого кінця світу, ми забезпечуємо доставку». Таким чином, наголосив він, «наразі більша частина роботи припадає на підтримку техніки у робочому стані».

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось 18 липня, учасники обговорили подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів, посилення ППО та підготовку тренування українських пілотів на F-16.

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До слова, українські Збройні сили вже почали використовувати американські касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників.