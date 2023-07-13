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Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Наслідки ворожої атаки у Солом'янському районі столиці
фото: КМВА

Через падіння уламків є поранені і руйнування

Уночі 13 липня у чотирьох районах столиці впали ворожі уламки. Київська міська військова адміністрація показала фото наслідків нічної атаки.

У Дарницькому р-ні в результаті падіння уламків є двоє травмованих. Пошкоджений технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. 

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фото: КМВА

У Шевченківському р-ні уламки впали на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку.

Наслідки нічної атаки у Шевченківському районі Києва
Наслідки нічної атаки у Шевченківському районі Києва
фото: КМВА

Також уламки впали у Соломʼянському районі столиці. Пошкодження та постраждалі уточнюються.

Наслідки нічної атаки у Солом'янському районі Києва
Наслідки нічної атаки у Солом'янському районі Києва
фото: КМВА

Крім того, зафіксовано падіння уламків в Подільському р-ні. Попередньо, є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв.

Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. 

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

Теги: вибух Київ тривога

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