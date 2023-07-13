Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Через падіння уламків є поранені і руйнування

Уночі 13 липня у чотирьох районах столиці впали ворожі уламки. Київська міська військова адміністрація показала фото наслідків нічної атаки.

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У Дарницькому р-ні в результаті падіння уламків є двоє травмованих. Пошкоджений технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

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фото: КМВА

У Шевченківському р-ні уламки впали на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку.

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Наслідки нічної атаки у Шевченківському районі Києва фото: КМВА

Також уламки впали у Соломʼянському районі столиці. Пошкодження та постраждалі уточнюються.

Наслідки нічної атаки у Солом'янському районі Києва фото: КМВА

Крім того, зафіксовано падіння уламків в Подільському р-ні. Попередньо, є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв.

Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

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До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.