Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Через падіння уламків є поранені і руйнування
Уночі 13 липня у чотирьох районах столиці впали ворожі уламки. Київська міська військова адміністрація показала фото наслідків нічної атаки.
У Дарницькому р-ні в результаті падіння уламків є двоє травмованих. Пошкоджений технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.
У Шевченківському р-ні уламки впали на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку.
Також уламки впали у Соломʼянському районі столиці. Пошкодження та постраждалі уточнюються.
Крім того, зафіксовано падіння уламків в Подільському р-ні. Попередньо, є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв.
Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони.
Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.
До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.
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