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Кияни перелякалися сповіщення від КМВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
Багато з користувачів подумали, що на Україну насувається не повітряна тривога, а «ядерна небезпека»
фото з відкритих джерел

Київська міська державна адміністрація несподівано надіслала гучне повідомлення про оголошення повітряної тривоги в столиці

Кияни злякалися після того, як Київська міська державна адміністрація несподівано надіслала повідомлення на смартфони про оголошення повітряної тривоги в столиці.

КМДА надіслала сповіщення про оголошення повітряної тривоги
КМДА надіслала сповіщення про оголошення повітряної тривоги
фото: скріншот з телефона

Станом на 21:17 в Києві було оголошено повітряну тривогу. Згодом про небезпеку стало відомо і в інших регіонах країни. Киян та мешканців інших областей закликали негайно перейти до укриття.

Як зазначають користувачі соцмереж, повідомлення від КМДА було для них настільки несподіваним, що багато з них подумали, що на Україну насувається не повітряна тривога, а «ядерна небезпека».

Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
фото: скріншот з соцмереж
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
фото: скріншот з соцмереж
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
фото: скріншот з соцмереж

Також люди кажуть, попри те, що телефон був на беззвучному режимі – він «дико заверещав» на оповіщенні про повітряну тривогу.

Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
Кияни злякалися оповіщення про тривогу, яке надійшло від КМДА
фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, о 21:54 повітряну тривогу було скасовано. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, тривогу було оголошено через зліт російського Міг-31к з аеродрому Саваслейка. 

До слова, злива, яка накрила столицю 7 липня під вечір, тривала не довго, але лиха встигла наробити. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торговельний центр.

Теги: Київ КМДА кияни тривога соцмережі

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