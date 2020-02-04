«Мінер» станції київського метро отримав два роки тюрми



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Через повідомлення про мінування зі станції «Нивки» евакуювали 630 пасажирів

Обвинувачений перебуває під вартою

Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Анонімне повідомлення надійшло на спецлінію «102» увечері 11 грудня 2019 року.

За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожежотехнічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів та персоналу.

Дії «мінера» кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Вироком Деснянського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху та призначено остаточне покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомлялося, анонімне повідомлення про замінування станції «Нивки» надійшло на спецлінію «102» близько 22-ї години 11 грудня 2019 року.