Поліція хоче стягнути з «мінера» мосту Метро майже 70 тис. грн



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Суд перевів Олексія Белька в психіатричну лікарню

Поліція жадає відшкодування за збитий квадрокоптер

Завершено досудове розслідування у справі ветерана АТО Олексія Белька, підозрюваного у «мінуванні» мосту Метро в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм.

За його словами, Національна поліція хоче стягнути з Белька майнову шкоду у розмірі майже 70 тис. грн за збитий коптер.

«Закінчилось досудове розслідування по справі ветерана АТО, Олексія Белько. Дякую, Служба безпеки України за адекватне відношення до справи ветерана. Не дякую, Національна поліція України. Тому, що вони, знаючи вже результати експертизи, подали цивільний позов в рамках кримінального. А там просять стягнути з Олексія майнову шкоду в розмірі 69 871 грн за збитий коптер Dji inspire 1 pro», - написав Найєм.

При цьому він зазначив, що поліція купила квадрокоптер у 2017 році за 59 тис. грн..

Нагадаємо, Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у «мінуванні» мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень. Станом на 9 січня 2020 року застава не внесена.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.