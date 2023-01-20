Мінреінтеграції оновило перелік територій можливих бойових дій

Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій

Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Зазначається, що цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року.

«У кінці минулого року уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції», – нагадали у відомстві.

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Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, які виїхали з територіальних громад, де ведуться бойові дії або які окуповані, в інші регіони України, зможуть отримати грошову допомогу від держави.

На платформі «єДопомога» можна залишити заявку на отримання допомоги. Вона об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів.

До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.