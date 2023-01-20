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Мінреінтеграції оновило перелік територій можливих бойових дій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінреінтеграції оновило перелік територій можливих бойових дій
Скульптура «Батьківщина-мати» та найбільший флагшток України у Києві
фото ілюстративне

Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій

Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року. 

«У кінці минулого року уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції», – нагадали у відомстві.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, які виїхали з територіальних громад, де ведуться бойові дії або які окуповані, в інші регіони України, зможуть отримати грошову допомогу від держави.

На платформі «єДопомога» можна залишити заявку на отримання допомоги. Вона об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів.

До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється. 

Теги: війна Київ окупанти росія

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