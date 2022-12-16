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Чи вдасться Росії окупувати Київ у разі наступу з Білорусі – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи вдасться Росії окупувати Київ у разі наступу з Білорусі – висновок ISW
Росія не зуміла досягти переваги на полі бою
фото з відкритих джерел

ISW переконаний, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тис. квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва, пишуть експерти.

Зараз російські війська в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

Росія не досягла переваги в повітрі, не кажучи вже про панування і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї, наголошують в ISW.

Нагадаємо, ISW також повідомляв, що для досягнення своєї мети в Україні Путін використовує два інструменти.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

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Теги: Київ напад росія Україна війна

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