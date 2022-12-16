Чи вдасться Росії окупувати Київ у разі наступу з Білорусі – висновок ISW

ISW переконаний, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тис. квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва, пишуть експерти.

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Зараз російські війська в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

Росія не досягла переваги в повітрі, не кажучи вже про панування і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї, наголошують в ISW.

Нагадаємо, ISW також повідомляв, що для досягнення своєї мети в Україні Путін використовує два інструменти.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

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Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.