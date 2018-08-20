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    Минулого тижня у Києві сталося 130 пожеж

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    Ліквідація пожежі у житловому будинку - Минулого тижня у Києві сталося 130 пожеж
    Ліквідація пожежі у житловому будинку

    Вогнеборці врятували на пожежах дві людини

    Впродовж минулого тижня (з 13 по 19 серпня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 337 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    Так, за тиждень вогнеборці ліквідували 130 пожеж, 7 аварій, 59 разів надавали допомогу столичному населенню, ще 38 – іншим службам міста.

    За вказаний період вогнеборці врятували на пожежах 2 людини, ще 3є були травмовані.

    На водних об’єктах Києва виявлено тіла 4-х потопельників.

    Впродовж тижня підрозділи 2 рази виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах міста Києва на загальній площі 0,066 га. Всього з початку року здійснено 343 виїзди та ліквідовано згорання на площі 51,651 га.  

    Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 5 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста.

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