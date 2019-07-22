Минулого тижня у Києві сталося 130 пожеж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на території ТЕЦ у Києві Фото: ДСНС

В екосистемах міста протягом тижня виникло дві пожежі

Впродовж минулого тижня (з 15 до 21 липня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 265 виїздів.

Вогнеборці ліквідували 130 пожеж, 7 аварій, 60 разів надавали допомогу громадянам та іншим службам міста. Врятовано одну людину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

В екосистемах міста протягом тижня виникло 2 пожежі на площі 0,077 га. Всього з початку року здійснено 377 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 136,172 га.

На водних об’єктах міста Києва протягом тижня загинуло 2 особи. Всього з початку 2019 року загинуло 49 людей, 22 особи врятовано.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 10 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 465 виїздів по заявках щодо мінування об’єктів Києва.

Нагадаємо, 20 липня на вулиці Гната Хоткевича на лівому березі Києва сталася пожежа на території ТЕЦ.