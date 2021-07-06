Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)

Під час ліквідації обох пожеж було задіяно по дві одиниці техніки та 11 рятувальників

Пожежі сталися у двох районах столиці

За минулу добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у недіючих будівлях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Першій виклик надійшов 5 липня о 19:00 про пожежу на вул. Ростовській,20 у Подільському районі столиці. На місці рятувальники встановили, що в окремо розташованій одноповерховій відселеній будівлі, розміром 40х20 м, горить сміття.

О 19:20 пожежу на площі 20 кв.м було локалізовано,а о 19:34 – ліквідовано.

Майже у той самий час, о 19:10, надійшов подібний виклик. Повідомлялось, що пожежа виникла по вул. Мартиросяна,17 у Солом'янскому районі столиці.

До місця було направлено вогнеборців 3 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що загоряння сталося в окремо розташованій відселеній двоповерховій будівлі. На першому поверсі горіло сміття на площі 20 кв. м.

О 19:29 пожежу було локалізовано, а о 19:36 ліквідовано.

В обох випадках було задіяно по дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожеж наразі встановлюється правоохоронними органами.

Жертв і постраждалих в обох випадках немає.