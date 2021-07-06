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    Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)

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    Під час ліквідації обох пожеж було задіяно по дві одиниці техніки та 11 рятувальників - Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)
    Під час ліквідації обох пожеж було задіяно по дві одиниці техніки та 11 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежі сталися у двох районах столиці

    За минулу добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у недіючих будівлях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Першій виклик надійшов 5 липня о 19:00 про пожежу на вул. Ростовській,20 у Подільському районі столиці. На місці рятувальники встановили, що в окремо розташованій одноповерховій відселеній будівлі, розміром 40х20 м, горить сміття.

    О 19:20 пожежу на площі 20 кв.м було локалізовано,а о 19:34 – ліквідовано.

    Майже у той самий час, о 19:10, надійшов подібний виклик. Повідомлялось, що пожежа виникла по вул. Мартиросяна,17 у Солом'янскому районі столиці.

    До місця було направлено вогнеборців 3 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що загоряння сталося в окремо розташованій відселеній двоповерховій будівлі. На першому поверсі горіло сміття на площі 20 кв. м.

    О 19:29 пожежу було локалізовано, а о 19:36 ліквідовано.

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    Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)
    Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)

    В обох випадках було задіяно по дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожеж наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Жертв і постраждалих в обох випадках немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
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    Минулої доби у Києві горіли дві відселені будівлі (фото)