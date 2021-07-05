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    Вночі на Подолі горіли дорогі автівки

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    На місці пожежі працювали 15 рятувальників - Вночі на Подолі горіли дорогі автівки
    На місці пожежі працювали 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Вогонь з автомобіля Ford перекинувся на поруч припарковані автівки Alfa Romeo, Skoda Superb та Wolkswagen Touareg

    У ніч на 5 липня о 00:19 на вул. Костянтинівській, 27 у Подільському районі Києва сталося загорання автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці бійці встановили, що у дворі чотириповерхового житлового будинку загорівся автомобіль Ford з розповсюдженням полум’я на поруч припарковані автівки Alfa Romeo, Skoda Superb та Wolkswagen Touareg.

    О 00:32 рятувальники локалізували займання та о 00:45 – ліквідували.

    На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Нагадаємо, 30 червня на вулиці Богдана Хмельницького напроти входу в НАК «Нафтогаз України» згорів елітний автомобіль Mercedes-Benz.

    1 липня ввечері на вул. Пухівській, 7 у Деснянському районі під час руху сталося загоряння в автомобілі Audi S6.

    4 липня ввечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. Азербайджанській, 25 у Дніпровському районі столиці.

    4 липня на вул. Обухівській, 139 у Святошинському районі столиці на припаркований автомобіль впало дерево.

    2 червня сталися пожежі в гаражах у двох районах Києва.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Вночі на Подолі горіли дорогі автівки