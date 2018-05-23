Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського біля Кабміну
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Фото: УНН
Мітингувальники постійно переходять вулицю через пішохідний перехід, тим самим не даючи автомобілям рухатись
Чорнобильці вимагають від уряду виконання закону
Сьогодні, 23 травня, у Києві мітингувальники-чорнобильці перекрили вулицю Грушевського біля Кабінету міністрів України.
Наразі правоохоронці організували об'їзд, а мітингувальники постійно переходять вулицю через пішохідний перехід, тим самим не даючи автомобілям рухатись. Додамо, що вони все ж пропускають автомобілі «швидкої».
Наразі мітингувальник відмовляються повідомити свої вимоги, але додають, що вимагають виконання закону, пише УНН.
Нагадаємо, в уряді запевнили, що скорочення пільг чорнобильцям не буде.