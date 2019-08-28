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    «Між нами – річка крові і сліз»: матері загиблих на Донбасі військових пікетують посольство РФ (фото)

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    <span lang="UK">Матері загиблих українських військових прив&rsquo;язали до огорожі російської амбасади червоні кульки, які символізують кров</span> - «Між нами – річка крові і сліз»: матері загиблих на Донбасі військових пікетують посольство РФ (фото)
    Матері загиблих українських військових прив’язали до огорожі російської амбасади червоні кульки, які символізують кров
    Фото: Yeugen Solonyna, Twitter

    Родичі загиблих бійців звертаються до Путіна з вимогою забратися з України

    Сьогодні, 28 серпня, біля посольства Росії в Україні відбувається акція пам’яті «Час не лікує».

    На прилеглу до території дипломатичного представництва вулицю прийшли кількасот людей, серед яких представники родин загиблих на Донбасі українських військових, повідомляє Радіо Свобода.

    Матері цих військових прив’язали до огорожі російської амбасади червоні кульки, які символізують кров.

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    «Ми ніколи не будемо братами з Росією! Між нами – річка крові та сліз», – цитує кореспондент слова однієї з матерів.

    Нагадаємо, 28 серпня у Києві розпочалися Дні пам’яті героїв Іловайської битви.

    Як відомо, цього року країна відзначає п’яту річницю трагічних подій, що розгорнулися біля міста Іловайськ. Ціною власного життя понад 1000 українських воїнів героїчно зупинили російське військове вторгнення 2014 року. Задум проросійських сил щодо деморалізації та підриву обороноздатності України провалився.

    Організатори пам’ятних заходів: ГО «Військово-патріотичне об’єднання учасників бойових дій «Сармат», ГО «Незламні матері України», ГС «Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) та інвалідів війни міста Києва», Київська міська державна адміністрація, КБУ «Київській міській центр допомоги учасникам антитерористичної операції» тощо.

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    Росія Донбас Київ акція військові посольство Іловайськ
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