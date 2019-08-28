У Києві розпочинаються Дні пам’яті героїв Іловайської битви (програма заходів)



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У Києві вшанують пам’ять героїв Іловайської битви Фото: УНІАН

Україна відзначає п’яту річницю трагічних подій під Іловайськом

28 серпня у Києві розпочнуться Дні пам’яті героїв Іловайської битви. У цей день на Михайлівській площі з 10:00 розпочнеться фотовиставка від фотокореспондентів – учасників Іловайських боїв, а ввечері тут виступатимуть учасники подій 2014 року, музичні колективи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

29 серпня з 09:00 урочисто вшанують пам’ять героїв Іловайської битви в Залі Пам’яті МОУ (Повітрофлотський проспект, 6). Із 11:00 – на Михайлівській площі урочисті пам’ятні заходи. З 16:00 – допрем’єрний показ художнього фільму режисера Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас» (кінотеатр «Київська Русь»).

Протягом трьох днів у муніципальних кінотеатрах Києва демонструватимуть тематичні документальні і художні фільми. Національний Військово-історичний музей України демонструватиме експозицію Іловайської битви з оригінальними артефактами та документальною інформацією про сучасну війну (вул. Михайла Грушевського, 30/1).

Як відомо, цього року країна відзначає п’яту річницю трагічних подій, що розгорнулися біля міста Іловайськ. Ціною власного життя понад 1000 українських воїнів героїчно зупинили російське військове вторгнення 2014 року. Задум проросійських сил щодо деморалізації та підриву обороноздатності України провалився.

Організатори пам’ятних заходів: ГО «Військово-патріотичне об’єднання учасників бойових дій «Сармат», ГО «Незламні матері України», ГС «Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) та інвалідів війни міста Києва», Київська міська державна адміністрація, КБУ «Київській міській центр допомоги учасникам антитерористичної операції» тощо.

Нагадаємо, що 29 серпня із 10:00 до 18:00 дорожній рух регулюватимуть на вулиці Великій Житомирській від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської, на вулиці Михайлівській від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського та на Володимирському проїзді від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Розклад заходів до Днів пам’яті героїв Іловайської битви

28 серпня – День пам’яті Воїнів Іловайської битви

10:00 – відкриття фотовиставки стендової від фотокореспондентів – учасників Іловайських боїв: Маркіяна Лисейко, Олександра Глядєлова, Макса Лєвіна, Макса Дондюка;

16:00 – тематичний кінопрокат у муніципальних кінотеатрах Києва документальних та художніх фільмів про Іловайські події;

18:00 – концерт, присвячений вшануванню пам’яті Героїв Іловайської битви від українських музичних митців, волонтерів, відомих музикальних гуртів та виконавців. Пісні народжені в АТО.

29 серпня – День пам’яті Героїв Іловайської битви, п’ята річниця

10:00 – фотовиставка стендова від фотокореспондентів – учасників Іловайських боїв: Маркіяна Лисейко, Олександра Глядєлова, Макса Лєвіна, Макса Дондюка;

10:00 – загальний збір-зустріч родин полеглих і зниклих безвісті воїнів, учасників Іловайських боїв та учасників бойових дій за Україну, а також всіх свідомих громадян для вшанування Дня Пам’яті Героїв Іловайської битви, що віддали своє життя в боях за мир та незалежність;

11:15 – початок офіційної частини вшанування Дня Пам’яті Героїв Іловайської битви, П’ятої річниці;

12:00 – всеукраїнська панахида за загиблими героями в Іловайської битві від священнослужителів ПЦУ Михайлівського золотоверхого монастиря;

12:30 – Почесна Варта та військовий салют від Збройних сил України і Національної гвардії України на честь загиблих в Іловайській битві за біля Стіни Пам’яті;

12:45 – хвилина мовчання за полеглими героями в Іловайській битві;

13:00 – покладання квітів до Стіни Пам’яті;

15:30 – фотовиставка волонтера Дмитра Муравського «Обличчя сучасної війни за Україну» (вул. Січових стрільців, 93, кінотеатр «Київська Русь»);

16:00 – допрем’єрний показ художнього фільму режисера Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас» та зустріч із творчим колективом.

30 серпня – День пам’яті Історії Іловайської битви

14:00 – тематичний кінопрокат документальних та художніх фільмів про історичні події Іловайської битви (вул. Січових стрільців, 93, кінотеатр «Київська Русь»);

16:00 – книжкова конференція від воїнів-авторі книжкових творів про сучасну героїчну історію «Пам’ятаємо Іловайськ 2014», у малому залі кінотеатру «Київська Русь»

18:00 – показ документального фільму режисерів Катерина Стрельченко і Дмитро Панков, «Іловайськ. Лицарі неба».

Як повідомлялося, 28 серпня у Києві обмежать рух транспорту на Повітрофлотському проспекті. Це пов’язано з проведенням заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.