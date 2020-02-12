Молодик замовляв в інтернеті ґаджети і тікав із відділення пошти, не розраховуючись



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Правоохоронці провели слідчі дії у поштових відділеннях Фото: Нацполіція

У столиці слідчі затримали чоловіка за підозрою у грабежі у поштових відділеннях

З листопада минулого року до столичної поліції надійшло три повідомлення про те, що у Голосіївському районі невідомий при отриманні дорогих ґаджетів у відділеннях пошти не оплачує замовлення, а втікає з ним. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили, що до злочинів причетна одна людина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За такою схемою фігурант встиг зробити три замовлення на різних інтернет-сайтах і заволодіти двома мобільними телефонами та ноутбуком на загальну суму більше 100 тис. гривень.

«Ми встановили особу й затримали зловмисника. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1997 року народження. При цьому за місцем реєстрації відносно нього нещодавно розпочато кримінальне провадження за вчинення аналогічного злочину», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Богдан Федоров.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Також у Київську місцеву прокуратуру № 1 подано клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.

«Наразі затриманий перебуває під вартою. Перевіряється причетність його до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Досудове розслідування триває», - додав Федоров.