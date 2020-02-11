Чоловік, який з пістолетом пограбував магазин у Києві, надовго сяде до тюрми



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Зловмисник отримав 7,5 років позбавлення волі

Подільським районним судом Києва до 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчинив розбійний напад на магазин.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що 31 липня 2017 року обвинувачений зайшов до приміщення магазину по вул. Кирилівській та, впевнившись, що, окрім касира, у приміщенні нікого немає, дістав пістолет та направив на продавця із вимогою надати всю наявну виручку. Заволодівши коштами, обвинувачений зник з місця злочину.

Вироком Подільського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці січня 2020 року на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва було скоєно розбійний напад на салон мобільного зв’язку. Повідомлення про це надійшло до поліції від продавця.

Невідомий, погрожуючи невстановленою зброєю, відібрав у працівника магазину телефон та втік.