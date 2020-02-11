Співачку Камалію пограбували у столичному магазині
Поліція розшукує грабіжників
У співачки Камалії у столичному торговельному центрі Ocean Plaza вкрали мобільний телефон. Про це «зірка» розповіла в Instagram.
Камалія опублікувала фото з дочками Арабеллою і Мірабеллою і співробітниками поліції, які за її викликом провели низку першочергових слідчих дій.
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Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана(я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в @bi.ua в @ocean.plaza . Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?
Правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення, повідомила пресслужба поліції Києва.
«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у відвідувачки магазину на вулиці Антоновича вкрали мобільний телефон. На місці події правоохоронці провели ряд першочергових слідчих дій, відпрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків та потерпілу. Попередньо поліцейські встановили, що коли жінка відволіклася на товар, невстановлена особа витягнула у неї із кишені смартфон», - йдеться в повідомленні правоохоронців.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.