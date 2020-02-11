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    Співачку Камалію пограбували у столичному магазині

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    Співачка Камалія - Співачку Камалію пограбували у столичному магазині
    Співачка Камалія

    Поліція розшукує грабіжників

    У співачки Камалії у столичному торговельному центрі Ocean Plaza вкрали мобільний телефон. Про це «зірка» розповіла в Instagram.

    Камалія опублікувала фото з дочками Арабеллою і Мірабеллою і співробітниками поліції, які за її викликом провели низку першочергових слідчих дій.

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    Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана(я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в @bi.ua в @ocean.plaza . Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?

    Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

    Правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення, повідомила пресслужба поліції Києва.

    «До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у відвідувачки магазину на вулиці Антоновича вкрали мобільний телефон. На місці події правоохоронці провели ряд першочергових слідчих дій, відпрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків та потерпілу. Попередньо поліцейські встановили, що коли жінка відволіклася на товар, невстановлена особа витягнула у неї із кишені смартфон», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування Камалія
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