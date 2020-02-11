Співачку Камалію пограбували у столичному магазині



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Співачка Камалія

Поліція розшукує грабіжників

У співачки Камалії у столичному торговельному центрі Ocean Plaza вкрали мобільний телефон. Про це «зірка» розповіла в Instagram.

Камалія опублікувала фото з дочками Арабеллою і Мірабеллою і співробітниками поліції, які за її викликом провели низку першочергових слідчих дій.

Правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення, повідомила пресслужба поліції Києва.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у відвідувачки магазину на вулиці Антоновича вкрали мобільний телефон. На місці події правоохоронці провели ряд першочергових слідчих дій, відпрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків та потерпілу. Попередньо поліцейські встановили, що коли жінка відволіклася на товар, невстановлена особа витягнула у неї із кишені смартфон», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.