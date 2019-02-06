Московські батюшки організовують тренінг з психологічної реабілітації українських військових



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Семінар проходитиме в Покровському чоловічому монастирі

Семінар триватиме два дні: 12-13 лютого

В представництві Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП – ред.) заявили, що мають намір провести навчальний семінар «Психологічна реабілітація учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих».

Про це йдеться на сайті релігійної організації.

«Захід, організований Синодальним відділом УПЦ (МП) по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України, відбудеться в Києві 12-13 лютого 2019 році, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП)», - йдеться у повідомленні.

Учасники семінару отримають сертифікати міжнародного зразка інституту психології NDSAN (Італія).

Також повідомляється, що перед початком семінару, 12 лютого о 7:00, відбудеться літургія в Свято-Вознесенському «афганському» храмі у Києві.

Сам семінар проходитиме в Покровському чоловічому монастирі (Голосіївської пустині).

Семінар триватиме два дні, 12-13 лютого.