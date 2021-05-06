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    У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)

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    Вбивство сталося у підсобному приміщенні, де мешкав чоловік - У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)
    Вбивство сталося у підсобному приміщенні, де мешкав чоловік
    Фото: Нацполіція

    Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками сталася бійка

    У підсобному приміщенні на вулиці Кондратюка в Оболонському районі Києва місцеві мешканці виявили чоловіка без ознак життя. На вказану адресу негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці опитали сусідів та ймовірних свідків та встановили обставини події.

    «Напередодні до чоловіка, який мешкав у підсобному приміщенні житлового будинку, прийшов знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, а потім бійка. Гість декілька разів вдарив знайомого в обличчя, у результаті чого останній впав, вдарився головою та помер. Після інциденту зловмисник втік», – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

    У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 32-річний уродженець Волинської області, який останнім часом проживає у Києві. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)

    Слідчим Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Наразі вирішується питання щодо обрання судом затриманому запобіжного заходу.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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