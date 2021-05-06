У Києві молодик до смерті побив знайомого (фото, відео)

Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками сталася бійка

У підсобному приміщенні на вулиці Кондратюка в Оболонському районі Києва місцеві мешканці виявили чоловіка без ознак життя. На вказану адресу негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали сусідів та ймовірних свідків та встановили обставини події.

«Напередодні до чоловіка, який мешкав у підсобному приміщенні житлового будинку, прийшов знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, а потім бійка. Гість декілька разів вдарив знайомого в обличчя, у результаті чого останній впав, вдарився головою та помер. Після інциденту зловмисник втік», – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 32-річний уродженець Волинської області, який останнім часом проживає у Києві. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом затриманому запобіжного заходу.