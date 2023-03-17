Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Учасниця відомих телешоу відреагувала на мовний скандал за своєї участі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Учасниця відомих телешоу відреагувала на мовний скандал за своєї участі (відео)
Напередодні Ірина Слюнько заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою
фото: irasliunko / Іnstagram

Жінка розповіла, що їй погрожують, а її слова про українську мову були вирвані з контексту

Ірина Слюнько, яка відома зйомками в шоу «Від пацанки до панянки» та «СуперМама», заявила про погрози від сусідів. Так вона відреагувала на мовний скандал за своєї участі.

Напередодні жінка полаялася зі своїми сусідами у чаті київського ЖК «Нова Англія». Там в аудіоповідомленні вона заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою, проте нині Слюнько стверджує, що ці слова були вирвані з контексту.

«Я зранку прокинулася відомою. У поганому сенсі», – сказала Ірина Слюнько.

На прохання жінки прибрати сусідську машину, аби вона змогла виїхати з двору, її почали висміювати за нову автівку. Учасниця реаліті підкреслила, що переписка насправді була великою, проте показали тільки її частину. Вона запевнила, що мешканці житлового комплексу їй погрожують.

«Я завжди була за Україну, я люблю Україну, я залишаюся в Україні», – наголосила Ірина Слюнько.

Вона додала, що розмовляє як російською, так і українською мовами.

Варто зауважити, що Слюнько також брала участь в серіаліті «Пацанки. Нове життя» 2017 року. Завдяки перемозі в реаліті вона отримала квартиру в столиці. У програмі «СуперМама» здобути перемогу їй не вдалося. Відомо, що у жінки є син, якого вона виховує одна. 

Нагадаємо, Ірина Слюнько принизила мешканців житлового кварталу, у якому проживає: учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео).

Раніше повідомлялося, що в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською. Між відвідувачкою та господарем кафе відбулася сварка, причиною якої стало спілкування чоловіка російською мовою. Але замість того, щоб перейти на державну мовою, власник вважав за краще вступити в суперечку.

До слова, відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову (відео). Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна. 

Крім того, у Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт. Там напередодні заборонили використання російської мови на усіх рівнях, що сколихнуло суспільство і спричинило шквал обговорень.

Читайте також: Мовний конфлікт у Києво-Могилянській академії. Студенти показують приклад
Теги: Пацанки мова українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Горбачов: Міжнародні організації дуже дивуються, що в Україні досі немає програми з компенсації освітніх втрат
Освітній омбудсмен: Із вступною кампанією будуть великі складнощі. Але ми впораємося
17 лютого, 20:00
Знамените Євангеліє, як і тисячі інших українських скарбів, росіяни привласнили і називають тепер «важнейшим памятником культурного наследия России»
До Дня рідної мови. Остромирове Євангеліє – тисячолітній скарб, який вкрала Росія культурний фронт
21 лютого, 15:00
Вакарчук: Мій син Іван у свої рік і 8 місяців знає багато слів
Це щастя. Святослав Вакарчук розповів про перші слова свого сина Івана
21 лютого, 20:12
cкріншот відео
Міша Крупін: Українські музиканти гидують співати російською
6 березня, 14:00
Учасниця «Холостяка» приголомшила історією про цькування через українську мову в Одесі
Учасниця «Холостяка» приголомшила історією про цькування через українську мову в Одесі
9 березня, 09:38
Омбудсмен зазначає, що психологічна підтримка дітей – це головне зараз
Освітній омбудсмен: «Вчителі допомагають дітям-переселенцям швидше заговорити українською»
20 лютого, 07:32
Клієнтка назвала українську мову немодною, але згодом вибачилася
Відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову (відео)
5 березня, 18:36
Нині у світі існує приблизно 6 тис. мов
Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови: історія та цікаві факти
21 лютого, 09:07
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
2 березня, 18:41

Суспільство

Учасниця відомих телешоу відреагувала на мовний скандал за своєї участі (відео)
Учасниця відомих телешоу відреагувала на мовний скандал за своєї участі (відео)
Учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео)
Учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео)
«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки
«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки
Українці обрали нову назву Південній залізниці
Українці обрали нову назву Південній залізниці
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця і науковця Біжана Шаропова
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця і науковця Біжана Шаропова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
56K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
52K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
25K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
14K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
11K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту