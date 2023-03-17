Учасниця відомих телешоу відреагувала на мовний скандал за своєї участі (відео)

Напередодні Ірина Слюнько заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою

Жінка розповіла, що їй погрожують, а її слова про українську мову були вирвані з контексту

Ірина Слюнько, яка відома зйомками в шоу «Від пацанки до панянки» та «СуперМама», заявила про погрози від сусідів. Так вона відреагувала на мовний скандал за своєї участі.

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Напередодні жінка полаялася зі своїми сусідами у чаті київського ЖК «Нова Англія». Там в аудіоповідомленні вона заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою, проте нині Слюнько стверджує, що ці слова були вирвані з контексту.

«Я зранку прокинулася відомою. У поганому сенсі», – сказала Ірина Слюнько.

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На прохання жінки прибрати сусідську машину, аби вона змогла виїхати з двору, її почали висміювати за нову автівку. Учасниця реаліті підкреслила, що переписка насправді була великою, проте показали тільки її частину. Вона запевнила, що мешканці житлового комплексу їй погрожують.

«Я завжди була за Україну, я люблю Україну, я залишаюся в Україні», – наголосила Ірина Слюнько.

Вона додала, що розмовляє як російською, так і українською мовами.

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Варто зауважити, що Слюнько також брала участь в серіаліті «Пацанки. Нове життя» 2017 року. Завдяки перемозі в реаліті вона отримала квартиру в столиці. У програмі «СуперМама» здобути перемогу їй не вдалося. Відомо, що у жінки є син, якого вона виховує одна.

Нагадаємо, Ірина Слюнько принизила мешканців житлового кварталу, у якому проживає: учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео).

Раніше повідомлялося, що в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською. Між відвідувачкою та господарем кафе відбулася сварка, причиною якої стало спілкування чоловіка російською мовою. Але замість того, щоб перейти на державну мовою, власник вважав за краще вступити в суперечку.

До слова, відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову (відео). Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна.

Крім того, у Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт. Там напередодні заборонили використання російської мови на усіх рівнях, що сколихнуло суспільство і спричинило шквал обговорень.