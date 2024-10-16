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Музей історії Києва має передати барельєф «Архангел Михаїл» іншому музею: рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Музей історії Києва має передати барельєф «Архангел Михаїл» іншому музею: рішення суду
Нині артефакт демонструють у Музеї історії міста Києва, хоча договір тимчасового зберігання експоната сплив ще 15 березня 2024 року
фото: Національний музей історії України

Барельєф кінця 17 століття «Архангел Михаїл» – один із перших експонатів у колекції Національного музею історії України

Господарський суд міста Києва задовольнив вимоги Національного музею історії України щодо барельєфа із зображенням архангела Михаїла. Про це повідомляє Національний музей історії України.
 
Барельєф кінця 17 століття «Архангел Михаїл» – один із перших експонатів у колекції Національного музею історії України. Але нині артефакт демонструють у Музеї історії міста Києва, хоча договір тимчасового зберігання експоната сплив ще 15 березня 2024 року.
 
Музей історії міста Києва, попри неодноразові нагадування, досі не повернув експонат з тимчасового зберігання. Як  зазначають у музеї, цим він порушив договірні зобов’язання і Кодекс музейної етики, а також створив перешкоди мувзею у просвітницький і виставковій діяльності. Нам довелося звертатися до суду.

«15 жовтня 2024 року Господарський суд міста Києва у відкритому судовому засіданні за участі представників сторін і третьої особи – Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – оголосив рішення, яким задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України. Ключова з цих вимог – зобов’язати Музей історії міста Києва повернути барельєф «Архангел Михаїл». Ми сподіваємося на правову свідомість колег і своєчасне й добровільне виконання судового рішення, а також уникнення подальшої судової тяганини. Для цього Національний музей історії України готовий надати колегам з Музею історії міста Києва допомогу в перевезенні та пакуванні експоната», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука 25 березня, під завалами ще можуть перебувати до 100 творів мистецтва.

Під завалами наразі залишаються дипломні роботи випускників академії Бойчука. Це переважно твори декоративного мистецтва.

Крім цього, під завалами досі є графічні роботи української художниці Марії Котляревської – учениці українського художника і педагога Івана Падалки, який є представником Розстріляного відродження. Роботи Котляревської є культурною цінністю, що представляє школу бойчуківців.

Теги: музеї музей мистецтво

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